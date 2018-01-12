Чемпионка Украины по фитнесу поразила откровенными фотографиями

Одна из лучших фитнес-спортсменок Украины решилась на публикацию откровенных фотографий.

Чемпионка Украины по фитнес-бикини в категории до 160 см Марина Cлота показала соблазнительные формы и идеальное тело.

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Марина, которая родом из Николаева, интенсивно тренируется, чтобы и далее радовать своих поклонников соблазнительными снимками.

Ранее Наталья Горовая, приемная дочь украинского рэпера и продюсера Потапа, опубликовала фотографии со своего отдыха на Сейшельских островах. Оказалось, у Натальи формы не хуже, чем у Насти Каменских, с которой ранее выступал Потап.

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