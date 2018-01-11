Pixel-art. Известные телесериалы переместились на игровую приставку

Густаво Висельнер — израильский иллюстратор из Тель-Авива, который воссоздал популярные сериалы в pixel-art — виде искусства, где картины стилизированы под 8-битные изображения, как на игровых приставках 80-х.

Пиксельная графика создается на компьютере с помощью растрового графического редактора, где изображение редактируется на уровне пикселей (точек), а разрешение изображения настолько мало, что отдельные пиксели чётко видны. Но Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things все равно остаются узнаваемыми, рассказывает bit.ua.

"Pixel-art — это искусство, созданное на недостатке, появившееся в счастливые 8-битные дни 80-х. Это фундамент фольклора видеоигр. Для меня пиксельное искусство уже не просто графический инструмент для игр, а форма искусства, которая может выделяться без поддержки видеоигр. Сказав это, я с удовольствием отведу Сола Гудмана в захватывающее причудливое приключение. Пока что это все, что я могу сделать, и это восхитительно», — рассказал Висельнер.

Ранее сообщалось, что звезды ставшего уже культовым сериала "Игры престолов" Кит Харингтон Роуз (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Ингритт) объявили о помолвке.