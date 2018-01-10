Крушение поезда в Закарпатье: кадры с высоты птичьего полета

В Закарпатской области возле села Соль утром 10 января сошел с рельсов грузовой поезд.

При движении состава сошли с колеи и перевернулись два вагона.

После ЧП на место происшествия прибыл спецтранспорт, с помощью которого железнодорожники пытаются вернуть вагоны на рельсы.

Фото и видео последствий крушения поезда сделал очевидец событий Юрий Цыбик, который опубликовал их в Facebook.

Напомним, в конце 2017 года в Давыдове Львовской области произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи.

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