Крушение поезда в Закарпатье: кадры с высоты птичьего полета

В Закарпатской области возле села Соль утром 10 января сошел с рельсов грузовой поезд.
При движении состава сошли с колеи и перевернулись два вагона.
После ЧП на место происшествия прибыл спецтранспорт, с помощью которого железнодорожники пытаются вернуть вагоны на рельсы.
Фото и видео последствий крушения поезда сделал очевидец событий Юрий Цыбик, который опубликовал их в Facebook.
Напомним, в конце 2017 года в Давыдове Львовской области произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи.
Смотрите также: Автомобиль взорвался на АЗС в Сумской области