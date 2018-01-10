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10.01.201814:42
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    Фотоленты

    Крушение поезда в Закарпатье: кадры с высоты птичьего полета

    (обновлено: )38510
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk
    В Закарпатской области поезд сошел с рельсов
    facebook.com/Jurasyk

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    В Закарпатской области возле села Соль утром 10 января сошел с рельсов грузовой поезд.

    При движении состава сошли с колеи и перевернулись два вагона.

    После ЧП на место происшествия прибыл спецтранспорт, с помощью которого железнодорожники пытаются вернуть вагоны на рельсы.

    Фото и видео последствий крушения поезда сделал очевидец событий Юрий Цыбик, который опубликовал их в Facebook.

    Напомним, в конце 2017 года в Давыдове Львовской области произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи.

    Смотрите также: Автомобиль взорвался на АЗС в Сумской области

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