Мисс самый большой бюст Латвии снялась в самом маленьком бикини

Жительница Латвии Виктория Уайлд, носящая титул обладательницы самого большого бюста Латвии, опубликовала пост в соцсетях. На этот раз поклонница пластической хирургии, которая назвала себя произведением искусства, порадовала своих фанатов снимком в маленьком бикини.

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"Да, я морская звезда", — написала без лишней скромности Виктория.

Несмотря на то, что многие считают, что она чересчур перестаралась с изменениями внешности, у Виктории сложился круг поклонников, которые с восторгом принимают ее публикации и не скупятся на комплименты.