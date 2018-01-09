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09.01.201818:10
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    Фотоленты

    Мисс самый большой бюст Латвии снялась в самом маленьком бикини

    (обновлено: )1066210
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial
    Самая большая грудь Латвии Виктория Уайлд
    instagram.com/victoriawildofficial

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    Жительница Латвии Виктория Уайлд, носящая титул обладательницы самого большого бюста Латвии, опубликовала пост в соцсетях. На этот раз поклонница пластической хирургии, которая назвала себя произведением искусства, порадовала своих фанатов снимком в маленьком бикини.

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    "Да, я морская звезда", — написала без лишней скромности Виктория.

    Несмотря на то, что многие считают, что она чересчур перестаралась с изменениями внешности, у Виктории сложился круг поклонников, которые с восторгом принимают ее публикации и не скупятся на комплименты.

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