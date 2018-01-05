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    Фотоленты

    Снежный апокалипсис на восточном побережье США

    (обновлено: )22512
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Brian Snyder
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Darren Ornitz
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Lucas Jackson
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Shannon Stapleton
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Lucas Jackson
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Eduardo Munoz
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Brian Snyder
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Mike Segar
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Lucas Jackson
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Carlo Allegri
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Lucas Jackson
    Аномальный снегопад в США
    REUTERS Brian Snyder

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    По меньшей мере шесть человек погибли в результате снежной бури на восточном побережье США, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и низкими температурами, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей власти.

    По данным телеканала, три человека погибли в штате Северная Каролина, еще один в Южной Каролине. По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, экстремальные погодные условия также привели к множеству автомобильных аварий. В некоторых районах выпало более 30 сантиметров снега.

    Смотрите также: Завораживающее зрелище. Ниагарский водопад покрылся льдом

    Американские авиакомпании отменили более пяти тысяч рейсов за последние два дня, сообщается на специализированном сайте FlightAware.

    Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди в четверг приостановил работу. Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия также временно закрылся из-за непогоды, но впоследствии возобновил работу.

    Управление штата Северная Каролина по чрезвычайным ситуациям сообщило в Twitter, что низкие температуры ожидаются и на выходных.

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