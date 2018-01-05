Веселый календарь от одесского зоопарка: такого вы еще не видели

Одесский зоопарк опубликовал в сети собственный подарочный вариант календаря. На его страницах сотрудники зверинца перевоплотились в известных киногероев. Наряду с двуногими в фотосессии приняли участие и питомцы зоопарка.

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"Теперь стало очевидным, что Голливуд не только в Америке. Более того, многие голливудские звезды, посмотрев этот ролик, захотят быть похожими на сотрудников одесского зоопарка", — уверены в администрации учреждения.