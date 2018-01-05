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    Фотоленты

    Веселый календарь от одесского зоопарка: такого вы еще не видели

    (обновлено: )154
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Индиана Джонс" Скибицкий Александр - ихтиолог сектора "Акватеррариум"
    Дерил - американский бульдог
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Малефисента" Белякова Анна – заведующая отделом информации
    Пуша – кошка домашняя
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Терминатор" Беляков Игорь – директор
    Джо – тонкохвостый лазающий полоз
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Маска" Козаков Геннадий – рабочий по уходу за животными сектора хищных животных
    Боря – бентамка
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Эйс Вентура" Козырь Тарас – рабочий по уходу за животными сектора
    "Акватеррариум" Элеонора – какаду
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Криминальное чтиво" Беляков Игорь – директор Кононюк Юлия – рабочая по уходу за животными сектора птиц и Чайка
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Укрощение строптивого" Клюев Николай – заведующий сектором копытных животных
    Нюша – свинья породы мини-пига Бергштрессер Книрт
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Лара Крофт" Главацкая Олеся – заведующая отделом по работе с юннатами
    Гамми – бородатая агама
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Черный лебедь" Белякова Анна – заведующая отделом информации
    Малышка – черный лебедь
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Леон-Киллер" Фунтовая Оксана – организатор экскурсий Скибицкий Александр – ихтиолог сектора "Акватеррариум"
    Фокс – европейская лиса
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Оно" Фунтовая Оксана – организатор экскурсий Мистер
    Джингл – крыса декоративная
    Думская.net
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    "Семейка Аддамс" Аблов Олег – заведующий сектором "Акватеррариум", Павлова Ольга – заведующая научным отделом
    Луна – камерунская коза
    Думская.net

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    Все фотоленты
    "Индиана Джонс" Скибицкий Александр - ихтиолог сектора "Акватеррариум"
    Дерил - американский бульдог

    Одесский зоопарк опубликовал в сети собственный подарочный вариант календаря. На его страницах сотрудники зверинца перевоплотились в известных киногероев. Наряду с двуногими в фотосессии приняли участие и питомцы зоопарка.

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    "Теперь стало очевидным, что Голливуд не только в Америке. Более того, многие голливудские звезды, посмотрев этот ролик, захотят быть похожими на сотрудников одесского зоопарка", — уверены в администрации учреждения.

     

     

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