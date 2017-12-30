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30.12.201710:07
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    Фотоленты

    Украинская Памела Андерсон впечатляет умопомрачительным бюстом

    (обновлено: )597
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna/

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    Все фотоленты
    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова

    Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова стала знаменитой в США благодаря съемкам в клипе Джастина Бибера на песню I'm The One.

    На личной странице в Instagram за жизнью девушки следят более 3 миллионов подписчиков. 

    Известно, что Иванова в возрасте 16 лет переехала из Крыма (Феодосии) в США, где стала изучать экономику в Университете Аризоны. Там она стала магистром экономического управления.

    Чтобы зарабатывать на жизнь во время учебы, студентка начала участвовать в откровенных фотосессиях. Так она попала в журнал Playboy и поселилась в особняке Хью Хефнера. По словам модели, он буквально спас ее от нищеты.

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