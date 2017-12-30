Украинская Памела Андерсон впечатляет умопомрачительным бюстом

Модель мужского эротического журнала Playboy Ирина Иванова стала знаменитой в США благодаря съемкам в клипе Джастина Бибера на песню I'm The One.

На личной странице в Instagram за жизнью девушки следят более 3 миллионов подписчиков.

Известно, что Иванова в возрасте 16 лет переехала из Крыма (Феодосии) в США, где стала изучать экономику в Университете Аризоны. Там она стала магистром экономического управления.

Чтобы зарабатывать на жизнь во время учебы, студентка начала участвовать в откровенных фотосессиях. Так она попала в журнал Playboy и поселилась в особняке Хью Хефнера. По словам модели, он буквально спас ее от нищеты.

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