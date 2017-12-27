Горячая красотка из Бразилии ошеломляет сходством с Меган Фокс

Гopячaя 22-летняя бразильянка из города Парана Клаудия Альенде невероятно похожа на американскую актрису, звезду "Трансформеров" Меган Фокс.

Клаудиа благодаря фантастическому сходству с Меган имеет 1,4 млн. подписчиков, а у самой актрисы подписчиков всего на 400 тысяч больше.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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