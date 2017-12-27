Переполох в Москве. Экс-владелец фабрики устроил стрельбу

Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик", где экс-директор устроил стрельбу, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.
"Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", — сказал Титов, подтвердив, таким образом, информацию источника РИА Новости.
Территория объекта большая, проводится "зачистка", добавил Титов.
Экс-директора московской фабрики "Меньшевик" пока не обнаружили, спецназ продолжает "прочесывать" территорию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Спецназ вошел в здание, но Илья Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведется его поиск", — сказал собеседник агентства.