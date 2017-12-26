Сеть покоряет милая лисица Рокси, решившая стать домашней

В британском Уорикшире сотрудниками Заповедника дикой природы Нанитон и Уорикшир была найдена раненая лисица. После длительной реабилитации в центре для животных стало ясно, что она не сможет вернуться в дикую среду обитания, так как слишком привыкла к людям.

Из ветклиники животное, которое назвали Рокси, забрал британец Джефф Грюкок. Удивительно, что на новом месте дикое животное стало вести себя, как обыкновенная собака.

Рокси подружилась с остальными питомцами дома и охотно с ними играет. Лисица предпочитает собачий корм сырому мясу, спит в корзине и гуляет на поводке.

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