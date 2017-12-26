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26.12.201712:13
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    Фотоленты

    Сеть покоряет милая лисица Рокси, решившая стать домашней

    (обновлено: )175
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS
    Лисица, которая считает себя псом
    DAN JAMES/CATERS NEWS

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    В британском Уорикшире сотрудниками Заповедника дикой природы Нанитон и Уорикшир была найдена раненая лисица. После длительной реабилитации в центре для животных стало ясно, что она не сможет вернуться в дикую среду обитания, так как слишком привыкла к людям.

    Из ветклиники животное, которое назвали Рокси, забрал британец Джефф Грюкок. Удивительно, что на новом месте дикое животное стало вести себя, как обыкновенная собака.

    Рокси подружилась с остальными питомцами дома и охотно с ними играет. Лисица предпочитает собачий корм сырому мясу, спит в корзине и гуляет на поводке.

    Смотрите также: Вот это зрелище! Заплыв в костюмах Санты в Барселоне

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