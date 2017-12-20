Рынок Запорожья охватило пламя

По предварительной информации, горят сразу два ряда киосков, в которых находился товар: одежда, обувь, предметы быта. На месте происшествия работают пожарные, однако быстро справиться с пламенем у них не получается из-за большого количества пластика.

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Столб дыма виден за километры от места ЧП. К месту возгорания пытаются прорваться владельцы киосков, но их сдерживает полиция. Причина пожара пока неизвестна, предположительно — короткое замыкание.