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20.12.201721:11
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    Фотоленты

    Рынок Запорожья охватило пламя

    (обновлено: )210
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org

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    Пожар на центральном рынке Запорожья

    По предварительной информации, горят сразу два ряда киосков, в которых находился товар: одежда, обувь, предметы быта. На месте происшествия работают пожарные, однако быстро справиться с пламенем у них не получается из-за большого количества пластика.

    Смотрите также: Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

    Столб дыма виден за километры от места ЧП. К месту возгорания пытаются прорваться владельцы киосков, но их сдерживает полиция. Причина пожара пока неизвестна, предположительно — короткое замыкание.

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