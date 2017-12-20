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    Фотоленты

    Почти 60 пластических операций. "Реальный Кен" из Бразилии

    (обновлено: )41001
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk
    Реальный Кен из Бразилии Родриго Алвес
    instagram.com/rodrigoalvesuk

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    Родриго Алвеса называют в мире "Реальный Кен". Для того, чтобы получить желанную внешность, он перенес более 50 пластических операций за последние 17 лет.

    А недавно Родриго Алвес показал, как выглядел до вмешательства хирургов. Для издания Unilad он рассказал, что с детства вдохновлялся волшебными принцами с мира Дисней, но на одного из них не был похож.

    Поэтому когда он вырос, то решил "превратиться в красавца". Мужчина сделал 58 пластических операций за последние 17 лет и потратил на это 450 000 фунтов стерлингов.

    Родриго утверждает, что "именно сейчас его внешний вид соответствует тому, как он себя чувствует".

    Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис  стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

    Смотрите также фотоленту: Экстравагантная Эшли Грэм. Когда есть, что показать

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