Почти 60 пластических операций. "Реальный Кен" из Бразилии

Родриго Алвеса называют в мире "Реальный Кен". Для того, чтобы получить желанную внешность, он перенес более 50 пластических операций за последние 17 лет.

А недавно Родриго Алвес показал, как выглядел до вмешательства хирургов. Для издания Unilad он рассказал, что с детства вдохновлялся волшебными принцами с мира Дисней, но на одного из них не был похож.

Поэтому когда он вырос, то решил "превратиться в красавца". Мужчина сделал 58 пластических операций за последние 17 лет и потратил на это 450 000 фунтов стерлингов.

Родриго утверждает, что "именно сейчас его внешний вид соответствует тому, как он себя чувствует".

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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