наверх
20.12.201712:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Самые непохожие в мире сестры-двойняшки

    (обновлено: )495
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    boredpanda.com

    Рекомендуем

    Новогодний беспредел, животные против елок10:52 20.12.2017
    Главная елка ОдессыПраздник приближается! Новогодние елки в городах Украины05:22 20.12.2017
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елкуВолшебство в центре Киева. Как зажигали новогоднюю елку21:39 19.12.2017
    Глаз не оторвать! Спортсмены оголились для календаря17:55 19.12.2017
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 годаНи проехать, ни пройти. Что происходит в заснеженном Киеве16:05 19.12.2017
    "Снег не трогать! Это на Новый год!". Киевский коллапс в фотожабах14:57 19.12.2017
    Японка каждый день пьет пиво и снимает этот процесс для соцсетей13:45 19.12.2017
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей телаЖуткие скульптуры австралийской художницы из кукольных частей тела11:58 19.12.2017
    Транспортный коллапс в Киеве и областиСнежная блокада Киева: попасть в столицу на авто невозможно11:28 19.12.2017
    Все фотоленты

    Сестры-двойняшки Люси и Мария Эйлмер совершенно не похожи друг друга. У Люси светлая кожа и прямые рыжие волосы, в то время как у ее сестры — темная кожа и темные вьющиеся волосы. Девочки родились в британском городе Глостер. Их отец Винс — белый, а мама Донна — наполовину ямайка.

    Смотрите также: Бразильские близнецы-красавицы покоряют интернет

    "Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я белая, а Мария черная, — говорит Люси. — Даже когда мы одеваемся одинаково, мы все равно не похожи на сестер, тем более на двойняшек. Поначалу наши новые друзья не верят, что мы двойняшки, и даже просят показать свидетельства о рождении, чтобы это доказать".

    Ссылки по теме:
    Теги: