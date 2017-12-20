Самые непохожие в мире сестры-двойняшки

Сестры-двойняшки Люси и Мария Эйлмер совершенно не похожи друг друга. У Люси светлая кожа и прямые рыжие волосы, в то время как у ее сестры — темная кожа и темные вьющиеся волосы. Девочки родились в британском городе Глостер. Их отец Винс — белый, а мама Донна — наполовину ямайка.

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"Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я белая, а Мария черная, — говорит Люси. — Даже когда мы одеваемся одинаково, мы все равно не похожи на сестер, тем более на двойняшек. Поначалу наши новые друзья не верят, что мы двойняшки, и даже просят показать свидетельства о рождении, чтобы это доказать".