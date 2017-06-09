Фотоитоги 9 июня: бунт против Билык, визит президента Литвы, учения СБУ

У здания Главного управления полиции в Одесской области состоялся митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, общаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.
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В пятницу, 9 июня, в Харькове встретились президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Украины Петр Порошенко.