наверх
10.03.201801:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 9 июня: бунт против Билык, визит президента Литвы, учения СБУ

    (обновлено: )38210
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи в Харькове
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе. В пятницу противники певицы пикетировали здание главка полиции в ответ на действия правоохранителей.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык.
    Думская.net
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи в Харькове
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи в Харькове.
    УНИАН
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Открытие выставки карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС", в парке Шевченко в Киеве.
    УНИАН
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве.
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка "Михайловский" в Киеве.
    УНИАН
    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти
    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти.
    УСБУ
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне.
    REUTERS Stefan Wermuth
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту "Киев".
    УНИАН

    Рекомендуем

    Акция сторонников М. Саакашвили в КиевеКак народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю23:34 09.03.2018
    Лорен ПоупИзумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками21:21 09.03.2018
    Жозефин СкриверКрасивая датская топ-модель, от которой все без ума16:27 09.03.2018
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игрГрандиозное шоу! Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр14:43 09.03.2018
    Владимир Рубан в суде КиеваОтверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения13:18 09.03.2018
    Торнадо в СШАСказочная красота и смертельная опасность. Самые удивительные фото торнадо10:39 09.03.2018
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой областиЗадержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов02:56 09.03.2018
    В Киеве прошел марш за права человекаМарш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве17:43 08.03.2018
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в УжгородеВ Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин15:12 08.03.2018
    Все фотоленты
    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе. В пятницу противники певицы пикетировали здание главка полиции в ответ на действия правоохранителей.

    У здания Главного управления полиции в Одесской области состоялся митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером.

    Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, общаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.

    Читайте также: Деньги ЕС не работают в Украине. Почему? 

    В пятницу, 9 июня, в Харькове встретились президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Украины Петр Порошенко.

    Ссылки по теме:
    Теги: