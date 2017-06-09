Голосование на четырех лапах: британцы сходили на выборы со своими питомцами

В Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Традиционно британцы пришли голосовать в компании своих домашних любимцев.

Как сообщает Telegraph, приходить на выборы с собаками — давняя британская традиция. Но в этом году люди решили взять на участки также кошек, куриц, хорьков и даже лошадей.

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Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.