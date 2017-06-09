наверх
10.03.201801:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Черкассы стянули силовиков: масштабные учения

    (обновлено: )33202
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ

    Рекомендуем

    Акция сторонников М. Саакашвили в КиевеКак народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю23:34 09.03.2018
    Лорен ПоупИзумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками21:21 09.03.2018
    Жозефин СкриверКрасивая датская топ-модель, от которой все без ума16:27 09.03.2018
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игрГрандиозное шоу! Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр14:43 09.03.2018
    Владимир Рубан в суде КиеваОтверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения13:18 09.03.2018
    Торнадо в СШАСказочная красота и смертельная опасность. Самые удивительные фото торнадо10:39 09.03.2018
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой областиЗадержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов02:56 09.03.2018
    В Киеве прошел марш за права человекаМарш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве17:43 08.03.2018
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в УжгородеВ Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин15:12 08.03.2018
    Все фотоленты

    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти.

    Служба безопасности Украины
    Украинское фото
    Эксперт об СБУ, СИЗО СБУ и правах человека

    По легенде для учений, "группа диверсантов планировала совершить террористические акты на военном объекте и на одном из химических заводов города". Так, диверсанты с помощью квадрокоптера сбросили взрывчатку и подожгли хранилища боеприпасов, расположенные в военной части. Также в рамках учений "террористы" заминировали одну из емкостей с опасным веществом на черкасском химзаводе.

    По данным пресс-службы СБУ, в результате спецоперации силовики обезвредили "террористическую" группу.

    Ранее журналисты показали, на чем ездят сотрудники экономического управления СБУ.

    Ссылки по теме:
    Теги: