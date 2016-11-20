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    Фотоленты

    Последствия взрыва в Кривом Роге: выбитые окна, двое пострадавших

    (обновлено: )40301
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога
    Взрыв в Кривом Роге
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога

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    В Кривом Роге произошел взрыв в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на улице Тухачевского, 48. Об этом говорится на сайте Кривого Рога.

    Смотрите также: Полиция сообщила подробности взрыва во Львове

    Издание сообщает о двух пострадавших — владельцах квартиры, 1957-го и 1980 года рождения.

    Очевидцы рассказали, что в окне квартиры виден огонь, а возле дома слышен запах газа. Взрывной волной повыбивало окна в подъезде и соседних квартирах.

    На месте происшествия находятся два пожарных автомобиля и скорая помощь.

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