Последствия взрыва в Кривом Роге: выбитые окна, двое пострадавших

В Кривом Роге произошел взрыв в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на улице Тухачевского, 48. Об этом говорится на сайте Кривого Рога.

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Издание сообщает о двух пострадавших — владельцах квартиры, 1957-го и 1980 года рождения.

Очевидцы рассказали, что в окне квартиры виден огонь, а возле дома слышен запах газа. Взрывной волной повыбивало окна в подъезде и соседних квартирах.

На месте происшествия находятся два пожарных автомобиля и скорая помощь.