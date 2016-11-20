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    Демонстрация против Дональда Трампа в Париже

    Тема:

    Президентство Трампа: первые указы и назначения. (837)

    (обновлено: )26112
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Участники демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Плакат одного из участников демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Сотрудники полиции дежурят во время проведения демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация против Трампа в Париже
    Собака на демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Несколько сотен человек в субботу прошли маршем по улицам французской столицы Парижа против избранного президента США Дональда Трампа. В акции протеста приняли участие не только французы, но и американцы, пишут местные СМИ.

    По их мнению, группы национальных меньшинств в США станут мишенью для администрации нового президента. 

    Бывший зампредседателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
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    Вилли Виммер: Флинн в Москве - победа Трампа

    Вопросы иммиграции и межрасовых отношений были одними из наиболее острых в прошедшей предвыборной кампании на пост президента США. 

    Читайте также: WSJ: Трамп продвигает в Белый дом зятя-миллионера

    Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Неожиданно для многих победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Большинство опросов, проводимых ведущими СМИ США в ходе предвыборной кампании и вплоть до начала голосования, предрекали победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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