Демонстрация против Дональда Трампа в Париже

Несколько сотен человек в субботу прошли маршем по улицам французской столицы Парижа против избранного президента США Дональда Трампа. В акции протеста приняли участие не только французы, но и американцы, пишут местные СМИ.

По их мнению, группы национальных меньшинств в США станут мишенью для администрации нового президента.

Вопросы иммиграции и межрасовых отношений были одними из наиболее острых в прошедшей предвыборной кампании на пост президента США.

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Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Неожиданно для многих победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Большинство опросов, проводимых ведущими СМИ США в ходе предвыборной кампании и вплоть до начала голосования, предрекали победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.