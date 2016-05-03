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    Фотоленты

    На месте вооруженного нападения на журналистов в Одессе

    Тема:

    Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда (269)

    (обновлено: )295
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    Думская.net
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    Думская.net
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    Думская.net
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    Думская.net
    В Одессе обстреляли журналистов
    В Одессе обстреляли журналистов
    Думская.net
    Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на журналистов
    Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на журналистов
    Думская.net

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    Правоохранители установили личность владельца оружия, из которого стреляли в журналистов "Седьмого канала" в Одессе, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области во вторник.

    В Одессе обстреляли журналистов
    7 канал в YouTube
    Обнародовано видео вооруженного нападения на журналистов в Одессе

    Ранее местное издание "Думская.net" сообщило, что неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала. Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек.

    "Правоохранители установили личность владельца автомобиля "Хонда", который разыскивается. Им оказался житель города Белгород-Днестровск. Ружье, из которого стреляли в журналистов, тоже зарегистрировано на этого человека. Сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию. Решается вопрос о правовой квалификации преступления", — говорится в сообщении.

    По данным местных СМИ, после ведения в Одессе полицией плана "Перехват" совершивших вооруженное нападение на съемочную группу задержали.

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