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    Фотоленты

    Тренировка спецназа МВД "Сокол"

    Тема:

    Патрульная полиция в Украине. (357)

    (обновлено: )30110
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко
    Тренировка спецназа МВД Сокол
    Тренировка спецназа МВД "Сокол"
    Facebook Артема Шевченко

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    Американские инструкторы-спецназовцы из управления по борьбе с наркотиками DEA и пограничного патруля BORTAC обучают инструкторов из отряда быстрого реагирования МВД "Сокол", написал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Тренировка элитного спецподразделения ВСУ

    Далее инструкторы будут обучать бойцов нового полицейского спецназа КОРД (корпус оперативно-внезапного действия). По словам Шевченко, столько как за эти две недели тренировок, они не выстреливали за несколько месяцев раньше. Состязательность используется в каждом упражнении.

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