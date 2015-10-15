Тренировка спецназа МВД "Сокол"

Американские инструкторы-спецназовцы из управления по борьбе с наркотиками DEA и пограничного патруля BORTAC обучают инструкторов из отряда быстрого реагирования МВД "Сокол", написал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

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Далее инструкторы будут обучать бойцов нового полицейского спецназа КОРД (корпус оперативно-внезапного действия). По словам Шевченко, столько как за эти две недели тренировок, они не выстреливали за несколько месяцев раньше. Состязательность используется в каждом упражнении.