наверх
10.03.201803:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Смотр военно-морских сил Японии

    (обновлено: )302
    Военные учения в Японии
    Учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Учения в Японии
    Учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии
    REUTERS Thomas Peter

    Рекомендуем

    Акция сторонников М. Саакашвили в КиевеКак народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю23:34 09.03.2018
    Лорен ПоупИзумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками21:21 09.03.2018
    Жозефин СкриверКрасивая датская топ-модель, от которой все без ума16:27 09.03.2018
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игрГрандиозное шоу! Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр14:43 09.03.2018
    Владимир Рубан в суде КиеваОтверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения13:18 09.03.2018
    Торнадо в СШАСказочная красота и смертельная опасность. Самые удивительные фото торнадо10:39 09.03.2018
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой областиЗадержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов02:56 09.03.2018
    В Киеве прошел марш за права человекаМарш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве17:43 08.03.2018
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в УжгородеВ Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин15:12 08.03.2018
    Все фотоленты
    Военные учения в Японии

    В заливе Сагами в городе Йокосука 15 октября прошел смотр флота Японии. 

    Между тем, совместные военно-морские учения с участием военнослужащих Индии, США и Японии "Малабар" начались в акватории Бенгальского залива и в северо-восточной части Индийского океана, сообщает агентство Kyodo.

    Как отмечается, морские силы самообороны Японии направили для участия в маневрах эсминец "Фуюдзуки". С американской стороны прибыл авианосец "Теодор Рузвельт", который 10 октября покинул Персидский залив — таким образом, впервые с 2007 года на боевом дежурстве в этом районе не осталось ни одного американского авианосца. ВМС США представлены также АПЛ "Корпус-Кристи Сити", крейсером "Нормандия", кораблями береговой охраны.

    Смотрите также: День казачества в Харькове

    Ссылки по теме:
    Теги: