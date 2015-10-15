Смотр военно-морских сил Японии

В заливе Сагами в городе Йокосука 15 октября прошел смотр флота Японии.

Между тем, совместные военно-морские учения с участием военнослужащих Индии, США и Японии "Малабар" начались в акватории Бенгальского залива и в северо-восточной части Индийского океана, сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, морские силы самообороны Японии направили для участия в маневрах эсминец "Фуюдзуки". С американской стороны прибыл авианосец "Теодор Рузвельт", который 10 октября покинул Персидский залив — таким образом, впервые с 2007 года на боевом дежурстве в этом районе не осталось ни одного американского авианосца. ВМС США представлены также АПЛ "Корпус-Кристи Сити", крейсером "Нормандия", кораблями береговой охраны.

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