Марш в честь УПА в Харькове: "Азов", "Схидный корпус", БТР

В среду на площади Конституции в Харькове собралось несколько сотен человек с национальными флагами и красно-черными знаменами Украинской повстанческой армии. Были также флаги с символикой спецроты МВД "Схидный корпус", позже появились флаги полка МВД "Азов" с монограммой "Ідея Nації".

Подробнее читайте в статье: Харьков: многолюдный марш в честь УПА

Митинг продолжался около часа, в его ходе выступили военные, участники АТО, представители добровольческих батальонов и войск МВД.

В это время к площади продолжали стекаться люди, многие из которых также шли с желто-синими и красно-черными знаменами.

Во главе колонны, которая выдвинулась по Сумской от пл. Конституции к пл. Свободы, шли юноша в вышиванке, пожилой мужчина в казацком убранстве, хлопец в форме УПА и еще один в современном военном камуфляже. Они олицетворяли собой ипостаси праздника: День казачества, День создания УПА, День защитника Отечества.