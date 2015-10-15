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    Фотоленты

    Марш в честь УПА в Харькове: "Азов", "Схидный корпус", БТР

    Тема:

    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

    (обновлено: )81826
    Во главе колонны были люди в казачьем костюме, форме УПА и в камуфляже эпохи АТО
    У музея стоял БТР с флагом Схидного корпуса
    Перед началом митинга площадь не выглядела переполненной
    Милиция с собаками заняла позиции за час до начала шествия
    Люди стекались к площади Конституции постепенно
    На финише колонну ждал символ Идея Нации и тризуб УПА
    У памятника Тарасу Шевченко колонна не останавливалась
    Пращуры как бы подсказывают потомкам, каким путем идти
    Во главе колонны были люди в казачьем костюме, форме УПА и в камуфляже эпохи АТО
    Во главе колонны были люди в казачьем костюме, форме УПА и в камуфляже эпохи АТО
    Александр Белокобыльский
    У музея стоял БТР с флагом Схидного корпуса
    У музея стоял БТР с флагом Схидного корпуса
    Александр Белокобыльский
    Перед началом митинга площадь не выглядела переполненной
    Перед началом митинга площадь не выглядела переполненной
    Александр Белокобыльский
    Милиция с собаками заняла позиции за час до начала шествия
    Милиция с собаками заняла позиции за час до начала шествия
    Александр Белокобыльский
    Люди стекались к площади Конституции постепенно
    Люди стекались к площади Конституции постепенно
    Александр Белокобыльский
    На финише колонну ждал символ Идея Нации и тризуб УПА
    На финише колонну ждал символ Идея Нации и тризуб УПА
    Александр Белокобыльский
    У памятника Тарасу Шевченко колонна не останавливалась
    У памятника Тарасу Шевченко колонна не останавливалась
    Александр Белокобыльский
    Пращуры как бы подсказывают потомкам, каким путем идти
    Пращуры как бы подсказывают потомкам, каким путем идти
    Александр Белокобыльский

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    Во главе колонны были люди в казачьем костюме, форме УПА и в камуфляже эпохи АТО

    В среду на площади Конституции в Харькове собралось несколько сотен человек с национальными флагами и красно-черными знаменами Украинской повстанческой армии. Были также флаги с символикой спецроты МВД "Схидный корпус", позже появились флаги полка МВД "Азов" с монограммой "Ідея Nації".

    Подробнее читайте в статье: Харьков: многолюдный марш в честь УПА

    Митинг продолжался около часа, в его ходе выступили военные, участники АТО, представители добровольческих батальонов и войск МВД.
    В это время к площади продолжали стекаться люди, многие из которых также шли с желто-синими и красно-черными знаменами.

    Во главе колонны, которая выдвинулась по Сумской от пл. Конституции к пл. Свободы, шли юноша в вышиванке, пожилой мужчина в казацком убранстве, хлопец в форме УПА и еще один в современном военном камуфляже. Они олицетворяли собой ипостаси праздника: День казачества, День создания УПА, День защитника Отечества.

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