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    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (668)

    (обновлено: )377
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии у перехода Шид (Сербия) - Бапска (Хорватия).

    Около 500 тысяч беженцев из Сирии не создали кризиса для стран Европы, а только стали неожиданностью для правительств, сообщил 8 октября в рамках встречи стран БРИКС в Сочи представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в России Баиса Вак-Войя.

    Он уточнил, что у государств есть право выбрать, откуда принимать мигрантов, но возможности для достойного размещения беженцев из Сирии есть у каждой страны. Так, в 2014 году только Швеция смогла достойно принять 30 тысяч мигрантов из Сирии.

    Смотрите также видео: Видео-портал между ООН и беженцами

    "Надеемся, что государства найдут общий язык и смогут распределить мигрантов по всей Европе", — подчеркнул Вак-Войя.

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