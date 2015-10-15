Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии

Около 500 тысяч беженцев из Сирии не создали кризиса для стран Европы, а только стали неожиданностью для правительств, сообщил 8 октября в рамках встречи стран БРИКС в Сочи представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в России Баиса Вак-Войя.
Он уточнил, что у государств есть право выбрать, откуда принимать мигрантов, но возможности для достойного размещения беженцев из Сирии есть у каждой страны. Так, в 2014 году только Швеция смогла достойно принять 30 тысяч мигрантов из Сирии.
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"Надеемся, что государства найдут общий язык и смогут распределить мигрантов по всей Европе", — подчеркнул Вак-Войя.