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    Фотоленты

    Вече в Днепропетровске: патриоты, концерт, дождь

    (обновлено: )258012
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Буквы
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Facebook Євгена Будерацького
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Facebook Євгена Будерацького
    Вече в Днепропетровске
    Вече в Днепропетровске
    Facebook Євгена Будерацького

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    В субботу в Днепропетровске прошло народное вече. В нем приняло участие около 1,5 тысячи человек.

    В связи с информацией о подготовке на вече возможного теракта и задержанием его возможного исполнителя, меры безопасности в Днепропетровске были предприняты беспрецедентные, сообщает сайт города 056.ua.

    Центральную площадь Днепропетровска стали готовить к предстоящему вече и концерту с утра субботы. Ближе к 17, когда все и началось, площадь оцепила милиция. Людей в форме и в штатском было больше, чем обычных горожан, которые пришли посмотреть на Коломойского и его команду. Впрочем, Коломойский на вече так и не прибыл. По некоторым данным, он улетел в Женеву.

    Смотрите также: Итоги дня в фотографиях. 27 марта

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