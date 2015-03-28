Вече в Днепропетровске: патриоты, концерт, дождь

В субботу в Днепропетровске прошло народное вече. В нем приняло участие около 1,5 тысячи человек.

В связи с информацией о подготовке на вече возможного теракта и задержанием его возможного исполнителя, меры безопасности в Днепропетровске были предприняты беспрецедентные, сообщает сайт города 056.ua.

Центральную площадь Днепропетровска стали готовить к предстоящему вече и концерту с утра субботы. Ближе к 17, когда все и началось, площадь оцепила милиция. Людей в форме и в штатском было больше, чем обычных горожан, которые пришли посмотреть на Коломойского и его команду. Впрочем, Коломойский на вече так и не прибыл. По некоторым данным, он улетел в Женеву.

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