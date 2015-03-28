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    Фотоленты

    Бочковского забрали в СИЗО на два месяца

    47401
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Сергей Бочковский на заседании суда
    Адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко
    Адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева.
    Украинское фото
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева.
    Украинское фото
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева.
    Украинское фото
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева.
    Украинское фото
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Милиция у Печерского районного суда Киева.
    Украинское фото
    Сергей Бочковский на заседании суда
    Сергей Бочковский на заседании суда.
    Украинское фото
    Адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко
    Адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко.
    Украинское фото
    Адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко
    Адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко.
    Украинское фото

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    Печерский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского на два месяца.

    Как заявил судья, назначен залог в размере 1,184 млн гривен.

    Смотрите также видео: Адвокат Бочковского рассказал об аресте экс-главы ГСЧС

    По словам адвоката Бочковского Игоря Федоренко, следователи оказывали давление на свидетелей, давших показания против его подзащитного.

    Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны 25 марта на заседании правительства из-за подозрения в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов для ГЧС у компаний "Юкойл" и "Альянс".

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