Бочковского забрали в СИЗО на два месяца

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского на два месяца.

Как заявил судья, назначен залог в размере 1,184 млн гривен.

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По словам адвоката Бочковского Игоря Федоренко, следователи оказывали давление на свидетелей, давших показания против его подзащитного.

Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны 25 марта на заседании правительства из-за подозрения в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов для ГЧС у компаний "Юкойл" и "Альянс".