Учения артиллеристов ВСУ под Мариуполем

Военнослужащие артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по обороне Мариуполя, успешно провели практические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-центр спецоперации.

Применяя штатное вооружение — 152 миллиметровые пушки "Гиацинт-Б", — артиллеристы прямой наводкой уничтожили условного противника в определенном районе.

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По словам самих бойцов, этой пушкой можно уничтожать надводные цели на расстояние до 30 километров. Она имеет большую огневую мощь, надежная и мобильная.