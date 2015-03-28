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    Фотоленты

    Учения артиллеристов ВСУ под Мариуполем

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

    (обновлено: )56413
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя
    Facebook/пресс-центр АТО

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    Практические занятия артиллеристов близ Мариуполя

    Военнослужащие артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по обороне Мариуполя, успешно провели практические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-центр спецоперации.

    Применяя штатное вооружение — 152 миллиметровые пушки "Гиацинт-Б", — артиллеристы прямой наводкой уничтожили условного противника в определенном районе.

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    По словам самих бойцов, этой пушкой можно уничтожать надводные цели на расстояние до 30 километров. Она имеет большую огневую мощь, надежная и мобильная.

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