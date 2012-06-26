Акция сторонников Тимошенко у Высшего суда в Киеве

Акция в поддержку Тимошенко прошла во вторник в Киеве возле Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам, который во вторник должен был рассматривать кассацию защиты экс-премьера на приговор по "газовому" делу.

РИА Новости. Сергей Тышковец