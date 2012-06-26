Акция сторонников Тимошенко у Высшего суда в Киеве
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Позднее Высший специализированный суд вынес решение о переносе рассмотрения жалобы защиты Тимошенко на 12 июля.
РИА Новости. Сергей Тышковец
Перед собравшимися выступил первый заместитель "Батькивщины" Александр Турчинов, который обвинил власти в намерении затянуть рассмотрение кассации Тимошенко.
РИА Новости. Сергей Тышковец
Во время пикета участники распевали украинские песни.
РИА Новости. Сергей Тышковец
Собравшиеся принесли с собой агитационные плакаты, а также флаги объединенной оппозиции и партии "Батькивщина".
РИА Новости. Сергей Тышковец
Митингующие требовали освободить Тимошенко. Многие из них были одеты в футболки с надписями "Сободу Юле!" на украинском и английском языках.
РИА Новости. Сергей Тышковец
Несколько сотен сторонников Тимошенко организовали пикет у памятника гетману Пилипу Орлику.
РИА Новости. Сергей Тышковец
Акция в поддержку Тимошенко прошла во вторник в Киеве возле Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам, который во вторник должен был рассматривать кассацию защиты экс-премьера на приговор по "газовому" делу.