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    Фотоленты

    Весенний марш протеста в Киеве

    (обновлено: )46
    Фото Андрея Лубенского
    Митинг украинских предпринимателей продолжился.
    Фото Андрея Лубенского
    REUTERS/Gleb Garanich
    Задержанные отказались следовать за сотрудниками милиции, поэтому они подхватили их за руки и за ноги и отнесли в один из милицейских автобусов.
    REUTERS/Gleb Garanich
    Фото Андрея Лубенского
    Появление полуобнаженных девушек вызвало переполох среди окружающих. В результате милиция задержала активисток.
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    Активистки женского движения FEMEN, которые также пришли на марш, выставили плакаты "Сколько стоит постоять?", предположительно намекая на "заказной" характер митинга.
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    Полотнище с требованием импичмента президента протестующие повесили на ограде вокруг Мариинского дворца так, чтобы все желающие могли расписаться под этим требованием.
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    “В противном случае мы будем вынуждены прибегнуть к акциям гражданского неповиновения", - говорится в тексте ультиматума.
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    Также протестующие поставили ультиматум президенту Януковичу, требуя перевыборов Верховной Рады и главы государства.
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    При этом, собравшиеся у Рады потребовали отставки правительства и прекращения "экономических репрессий".
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    Организаторы марша - общественные организации и профсоюзы предпринимателей - заявили, что акция не носит политического характера и направлена в первую очередь на поддержку законопроектов о налогообложении малого и среднего бизнеса депутата от "БЮТ-Батькивщина" Натальи Королевской.
    Фото Андрея Лубенского
    Фото Андрея Лубенского
    Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!" начался в четверг у стен Верховной Рады.
    Фото Андрея Лубенского

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    Митинг украинских предпринимателей продолжился.
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