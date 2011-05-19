Весенний марш протеста в Киеве

Задержанные отказались следовать за сотрудниками милиции, поэтому они подхватили их за руки и за ноги и отнесли в один из милицейских автобусов.
REUTERS/Gleb Garanich
Появление полуобнаженных девушек вызвало переполох среди окружающих. В результате милиция задержала активисток.
Фото Андрея Лубенского
Активистки женского движения FEMEN, которые также пришли на марш, выставили плакаты "Сколько стоит постоять?", предположительно намекая на "заказной" характер митинга.
Фото Андрея Лубенского
Полотнище с требованием импичмента президента протестующие повесили на ограде вокруг Мариинского дворца так, чтобы все желающие могли расписаться под этим требованием.
Фото Андрея Лубенского
“В противном случае мы будем вынуждены прибегнуть к акциям гражданского неповиновения", - говорится в тексте ультиматума.
Фото Андрея Лубенского
Также протестующие поставили ультиматум президенту Януковичу, требуя перевыборов Верховной Рады и главы государства.
Фото Андрея Лубенского
При этом, собравшиеся у Рады потребовали отставки правительства и прекращения "экономических репрессий".
Фото Андрея Лубенского
Организаторы марша - общественные организации и профсоюзы предпринимателей - заявили, что акция не носит политического характера и направлена в первую очередь на поддержку законопроектов о налогообложении малого и среднего бизнеса депутата от "БЮТ-Батькивщина" Натальи Королевской.
Фото Андрея Лубенского
Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!" начался в четверг у стен Верховной Рады.