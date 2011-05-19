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    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу

    (обновлено: )38
    РИА Новости. Антон Денисов
    Отметившись голом за 6 минут до конца матча, украинки удержали ничью на поле соперника - 2:2.
    РИА Новости. Антон Денисов
    РИА Новости. Антон Денисов
    Лишь во втором тайме украинкам удалось сравнять счет. За 11 минут до конца россиянки смогли забить еще один мяч, но и тут сборная Украины проявила себя.
    РИА Новости. Антон Денисов
    РИА Новости. Антон Денисов
    Долгое время сборная России вела в счете - 1:0.
    РИА Новости. Антон Денисов
    РИА Новости. Антон Денисов
    По ходу встречи украинкам пришлось дважды отыгрываться.
    РИА Новости. Антон Денисов
    РИА Новости. Антон Денисов
    Для россиянок эта игра была более важной, чем для украинок - сборная России сыграла первый матч после смены тренера.
    РИА Новости. Антон Денисов
    РИА Новости. Антон Денисов
    Игра прошла на поле россиянок - в Московской области.
    РИА Новости. Антон Денисов
    РИА Новости. Антон Денисов
    Женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч со сборной России.
    РИА Новости. Антон Денисов

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    Отметившись голом за 6 минут до конца матча, украинки удержали ничью на поле соперника - 2:2.
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