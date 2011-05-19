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    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу

    (обновлено: )138
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч со сборной России.
    RIA News Антон Денисов
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Игра прошла на поле россиянок - в Московской области.
    RIA News Антон Денисов
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Для россиянок эта игра была более важной, чем для украинок - сборная России сыграла первый матч после смены тренера.
    RIA News Антон Денисов
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    По ходу встречи украинкам пришлось дважды отыгрываться.
    RIA News Антон Денисов
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Долгое время сборная России вела в счете - 1:0.
    RIA News Антон Денисов
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Лишь во втором тайме украинкам удалось сравнять счет. За 11 минут до конца россиянки смогли забить еще один мяч, но и тут сборная Украины проявила себя.
    RIA News Антон Денисов
    Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
    Отметившись голом за 6 минут до конца матча, украинки удержали ничью на поле соперника - 2:2.
    RIA News Антон Денисов

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    Женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч со сборной России.
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