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Товарищеский матч женских сборных Украины и России по футболу
14:31
19.05.2011
(обновлено:
14:34 19.05.2011
)
138
Женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч со сборной России.
RIA News Антон Денисов
Игра прошла на поле россиянок - в Московской области.
RIA News Антон Денисов
Для россиянок эта игра была более важной, чем для украинок - сборная России сыграла первый матч после смены тренера.
RIA News Антон Денисов
По ходу встречи украинкам пришлось дважды отыгрываться.
RIA News Антон Денисов
Долгое время сборная России вела в счете - 1:0.
RIA News Антон Денисов
Лишь во втором тайме украинкам удалось сравнять счет. За 11 минут до конца россиянки смогли забить еще один мяч, но и тут сборная Украины проявила себя.
RIA News Антон Денисов
Отметившись голом за 6 минут до конца матча, украинки удержали ничью на поле соперника - 2:2.
RIA News Антон Денисов
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Женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч со сборной России.
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