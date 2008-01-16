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    Фотоленты

    Первый концерт проекта «Джаз коло» -2008

    (обновлено: )2
    Фото Таты Прищепы
    и альт-саксофоном. В 2006 году в Польше он выпустил первый свой сольный альбом «Returning».
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Виталий Иванов владеет и тенор-…
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Контрабасист Михал Ярос (Mihal Jaros).
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Ударник Бартек Старомейски (Bartos Staromiejski).
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Пианист и автор ряда пьес, которые исполнялись этим вечером — Доминик Ваня (Dominik Wania).
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Виталий Иванов последнее время живет в Польше.
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Лидер коллектива и автор большинства исполнявшихся композиций — Виталий Иванов.
    Фото Таты Прищепы
    Фото Таты Прищепы
    Концерт открывал вдохновитель и главный организатор концертов «ДжазКоло», один из лучших бас-гитаристов Украины Игорь Закус.
    Фото Таты Прищепы

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    и альт-саксофоном. В 2006 году в Польше он выпустил первый свой сольный альбом «Returning».
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