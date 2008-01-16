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Первый концерт проекта «Джаз коло» -2008
14:09
16.01.2008
(обновлено:
00:06 04.03.2011
)
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и альт-саксофоном. В 2006 году в Польше он выпустил первый свой сольный альбом «Returning».
Фото Таты Прищепы
Виталий Иванов владеет и тенор-…
Фото Таты Прищепы
Контрабасист Михал Ярос (Mihal Jaros).
Фото Таты Прищепы
Ударник Бартек Старомейски (Bartos Staromiejski).
Фото Таты Прищепы
Пианист и автор ряда пьес, которые исполнялись этим вечером — Доминик Ваня (Dominik Wania).
Фото Таты Прищепы
Виталий Иванов последнее время живет в Польше.
Фото Таты Прищепы
Лидер коллектива и автор большинства исполнявшихся композиций — Виталий Иванов.
Фото Таты Прищепы
Концерт открывал вдохновитель и главный организатор концертов «ДжазКоло», один из лучших бас-гитаристов Украины Игорь Закус.
Фото Таты Прищепы
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и альт-саксофоном. В 2006 году в Польше он выпустил первый свой сольный альбом «Returning».
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