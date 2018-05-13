Кличко рассказал, что власти будут делать с Гостиным двором в Киеве

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Столичные власти ожидают передачу в собственность общины Киева Гостиного двора, который суд вернул в государственную собственность; город готов взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Борьба за это историческое здание продолжалась 7 лет. И мы вместе с активистами отстаивали интересы общества. Апелляционный суд в начале марта принял справедливое решение. Также я благодарен прокуратуре за помощь в этом деле. И мы продолжаем настаивать на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность", — сказал Кличко.

Он отметил, что улица Сагайдачного и Контрактовая площадь стали пешеходной зоной. Теперь городская власть продолжит воплощение плана по реконструкции Контрактовой площади и других ключевых объектов древнего Подола.

"Мы постепенно приводим Подол в надлежащее состояние, чтобы он стал настоящей туристической жемчужиной нашего города: мы открыли обновленную Почтовую площадь, которая стала любимым местом отдыха киевлян. То же сделаем с Контрактовой площади и Гостиным двором. Мы вернем его в коммунальную собственность — как Киевский велотрек и стадион "Старт" — и приведем Гостиный двор в порядок", — сказал Кличко.

Относительно будущего использования Гостиного двора, как отметил мэр столицы, одним из предложений является создание в его помещении музея города Киева. Концепцию использования объекта на благо общины столицы после передачи Гостиного двора на баланс города будет утверждать Киевсовет.

Гостиный двор был построен в 1809 году как торговый комплекс, здание было включено в список архитектурных памятников, но в 2012 году здание пытались реконструировать, предварительно выведя его решением Кабмина из Госреестра памятников архитектуры.

После многочисленных акций протеста общественных активистов против реконструкции Гостиного двора тогдашний глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что Минкультуры 21 декабря 2012 года вернуло сооружению и еще 30 зданиям на Подоле статус комплекса памятников градостроительства местного значения.