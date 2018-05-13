В Киеве мотоциклист напился, проехал 100 метров и уснул

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Пожилой мотоциклист в состоянии сильного алкогольного опьянения упал на проезжей части на улице Кибальчича в Киеве и уснул, пострадавших нет, сообщает Информатор.

Инцидент произошел вечером в субботу.

"Водитель мотоцикла выпил 300 грамм (водки — Ред.), сел на мотоцикл и, проехав сто метров, упал на проезжей части", — сообщили сотрудники полиции, прибывшие на место. Вставать потерпевший не стал и лег спать прямо возле упавшего мотоцикла. В таком виде 54-летнего нарушителя обнаружили полицейские.

Мужчина отделался легкими ушибами и царапинами. От госпитализации отказался.

Полицейские составили протокол по статьям "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения" и "Управление транспортным средством без соответствующих документов". Согласно слов полицейских, документов у водителя не было.

kiev.informator.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее мотоцикл сгорел дотла возле станции метро "Житомирская" в Киеве.