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    Киев

    В Киеве мотоциклист напился, проехал 100 метров и уснул

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    По данным СМИ, в Киеве мужчина выпил 300 г водки, сел на мотоцикл и, проехав сто метров, упал на проезжей части. Вставать он не стал и лег спать прямо возле упавшего мотоцикла.
    На месте ДТП в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Пожилой мотоциклист в состоянии сильного алкогольного опьянения упал на проезжей части на улице Кибальчича в Киеве и уснул, пострадавших нет, сообщает Информатор.

    Инцидент произошел вечером в субботу.

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    "Водитель мотоцикла выпил 300 грамм (водки — Ред.), сел на мотоцикл и, проехав сто метров, упал на проезжей части", — сообщили сотрудники полиции, прибывшие на место. Вставать потерпевший не стал и лег спать прямо возле упавшего мотоцикла. В таком виде 54-летнего нарушителя обнаружили полицейские.

    Мужчина отделался легкими ушибами и царапинами. От госпитализации отказался.

    Полицейские составили протокол по статьям "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения" и "Управление транспортным средством без соответствующих документов". Согласно слов полицейских, документов у водителя не было.

    kiev.informator.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее мотоцикл сгорел дотла возле станции метро "Житомирская" в Киеве.

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