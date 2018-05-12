Сидите дома, закройте окна. Киевлян предупредили о мощном ветре в субботу

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. До конца суток 12 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает пресс-служба столичной горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

В связи с этим киевлян привали:

— все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

— если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

— в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

— избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам.

Ранее сообщалось, что в субботу на востоке Украины резко похолодает, пройдут дожди, с воскресенья, 13 мая осадки выпадут во всех региона.