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    Киев

    Сидите дома, закройте окна. Киевлян предупредили о мощном ветре в субботу

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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.
    Сильный ветер. Архивное фото
    REUTERS Enrique Marcarian

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. До конца суток 12 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает пресс-служба столичной горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погода по-киевски: то жара, то холод

    В связи с этим киевлян привали:

    — все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

    — если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

    — в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

    — избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам.

    Ранее сообщалось, что в субботу на востоке Украины резко похолодает, пройдут дожди, с воскресенья, 13 мая осадки выпадут во всех региона.

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