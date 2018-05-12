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    Киев

    Евромарафон-2018. Стало известно, какие улицы в Киеве перекроют

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    Третий ежегодный Kyiv Euro Marathon состоится в воскресенье с 8:00 до 15:30. Старт забега пройдет на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной (Северные ворота, НСК "Олимпийский").
    Киевский международный благотворительный марафон
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 13 мая, часть улиц будут перекрыты из-за проведения Евромарафона, сообщает пресс-служба КГГА.

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    Третий ежегодный Kyiv Euro Marathon пройдет в воскресенье с 8:00 до 15:30. Старт забега пройдет на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной (Северные ворота, НСК "Олимпийский").

    Маршрут марафона пройдет по улицам: Саксаганского — Шота Руставели — Жилянская — Большая Васильковская до станции метро "Лыбидская". Там марафонцы развернутся перед улицей Ивана Кудри и направятся через улицы Большая Васильковская и Физкультурная к финишу на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной.

    Кроме того, сообщается, что 13 мая 06:30 до 17:00 ограничат движение на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной.

    Напомним, 8 октября в Киеве прошел восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Участники забега начали забег с Майдана Незалежности.

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