Евромарафон-2018. Стало известно, какие улицы в Киеве перекроют

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 13 мая, часть улиц будут перекрыты из-за проведения Евромарафона, сообщает пресс-служба КГГА.

Третий ежегодный Kyiv Euro Marathon пройдет в воскресенье с 8:00 до 15:30. Старт забега пройдет на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной (Северные ворота, НСК "Олимпийский").

Маршрут марафона пройдет по улицам: Саксаганского — Шота Руставели — Жилянская — Большая Васильковская до станции метро "Лыбидская". Там марафонцы развернутся перед улицей Ивана Кудри и направятся через улицы Большая Васильковская и Физкультурная к финишу на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной.

Кроме того, сообщается, что 13 мая 06:30 до 17:00 ограничат движение на перекрестке улиц Саксаганского и Эспланадной.

Напомним, 8 октября в Киеве прошел восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Участники забега начали забег с Майдана Незалежности.