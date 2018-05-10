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    В здании Апелляционного суда в Киеве нашли муляж бомбы

    (обновлено: )46
    В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства.
    В здании Апелляционного суда в Киеве нашли муляж бомбы
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В ходе проверки информации о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве, правоохранители обнаружили муляж, сообщила в четверг пресс-служба ГУНП в столице.

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    В сообщении говорится, что ранее в четверг поступила информация о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве. Правоохранители выехали на место для проведения обследования здания и прилегающей территории.

    "В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона", — говорится на сайте полиции.

    По данным правоохранителей, во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей.

    Напомним, ранее в пригороде Чернигова полиция задержала мужчину, который заявил, что у него бомба и он взорвет междугородний автобус сообщением Новгород Северский – Чернигов – Киев.

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