В здании Апелляционного суда в Киеве нашли муляж бомбы

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В ходе проверки информации о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве, правоохранители обнаружили муляж, сообщила в четверг пресс-служба ГУНП в столице.

В сообщении говорится, что ранее в четверг поступила информация о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве. Правоохранители выехали на место для проведения обследования здания и прилегающей территории.

"В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона", — говорится на сайте полиции.

По данным правоохранителей, во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей.

Напомним, ранее в пригороде Чернигова полиция задержала мужчину, который заявил, что у него бомба и он взорвет междугородний автобус сообщением Новгород Северский – Чернигов – Киев.

Смотрите также: Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве