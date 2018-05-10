В Киеве на 14 лет посадили педофила, извращенно насиловавшего падчерицу

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Киевская местная прокуратура поддержала обвинение относительно злоумышленника, который систематически неестественным способом насиловал 10-летнюю девочку, и добилась объявления ему обвинительного приговора.

Установлено, что мужчина длительное время насиловал свoю мaлoлетнюю падчерицу, используя ее беспомощность и непонимание ребенком характера совершенных в отношении нее действий.

"Судебный процесс над обвиняемым длился почти 5 лет. Несмотря на полное непризнание им своей вины, прокурором в суде полностью доказана его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего). Приговором Подольского районного суда Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", — сообщает прокуратура Киева.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области 70-летний пенсионер напоил 10-летнюю девочку, затащил в свою квартиру и пытался изнасиловать.