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    Адвокат: задержание в Киеве организатора "Бессмертного полка" незаконно

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (373)

    (обновлено: )17020
    Адвокат одного из организаторов акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елены Бережной отметил, что намерен обратиться в полицию пор факту ее избиения.
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    twitter.com/MaryanKushnir

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Защита одного из организаторов акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") Елены Бережной подала заявление в прокуратуру Киева из-за превышения служебных полномочий полицией в ходе ее задержания, заявил в четверг ее адвокат Виталий Сердюк.

    Появились кадры Бессмертного полка в Киеве. Видео
    facebook.com/kiev.informator.ua
    Появились кадры "Бессмертного полка" в Киеве, играет "День Победы"

    Ранее полиция задержала Бережную в Киеве из-за георгиевской ленточки. Позднее Бережная заявила, что в ходе задержания ее избили полицейские и националисты.

    "По факту совершения сотрудниками полиции относительно Елены Бережной преступления… (превышение служебных полномочий) было инициировано начало уголовного производства. Соответствующее заявление зарегистрировано прокуратурой Киева", — написал Сердюк в четверг на своей странице в Facebook.

    По его словам, представители потерпевшей в ближайшее время также намерены обратиться в полицию пор факту ее избиения.

     

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