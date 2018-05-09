В центре Киева появились "монстры" против "Бессмертного полка"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Участники флешмоба в центре Киева взяли в руки портреты героев популярной компьютерной игры World of Warcraft, протестуя из-за проведения марша "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы, который в эти минуты также проходит в столице, передает корреспондент РИА Новости.

Люди выстроились вдоль улицы Мазепы, по которой шагают участники "Бессмертного полка", направляясь к парку Вечной славы для возложения цветов к Вечному огню.

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По их словам, таким образом протестуют из-за акции "Бессмертный полк", проведение которой считают "недопустимым" в нынешней ситуации в Украине.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.