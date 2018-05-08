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    Отвезли в военкомат: в хостеле Киева прошли задержания

    (обновлено: )339
    По информации очевидцев произошедшего, полиция и военный патруль забрали паспорта у 5 человек, отвезли их в военкомат.
    Работа призывного пункта. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Киеве полиция и военный патруль приехали в один из столичных хостелов, где задержали 5 человек.

    Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев.

    "… полиция вместе с военным патрулем нагрянули в хостел. Забрали паспорта у 5 человек, отвезли их в военкомат", — сообщили очевидцы.

    По словам собеседников хостер находится на улице Саксаганского.

    "Сейчас те, кого вывезли из хостела, проходят медкомиссию, паспорта им так и не отдали", — сообщили очевидцы.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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