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    Киев

    В Киеве мужчина сорвался с высотки и разбился насмерть - СМИ

    (обновлено: )13701
    Сообщается, что в Днепровском районе Киева мужчина, на вид которому 25-30 лет, упал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть.
    На месте ЧП в Киеве
    lb.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Киеве Днепровском районе Киева при падении с многоэтажного дома погиб мужчина. 

    Об этом сообщает LB.ua с места событий.

    По информации портала, молодой мужчина 25-30 лет выпал из окна и упал на "козырек" подъезда. Тело без признаков жизни спустили на землю сотрудники ГосЧС. На место происшествия также прибыла оперативно-следственная группа.

    Причины происшествия неизвестны, проводятся следственные действия.

    lb.ua
    На месте ЧП в Киеве

    Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.

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