В Киеве мужчина сорвался с высотки и разбился насмерть - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Киеве Днепровском районе Киева при падении с многоэтажного дома погиб мужчина.

Об этом сообщает LB.ua с места событий.

По информации портала, молодой мужчина 25-30 лет выпал из окна и упал на "козырек" подъезда. Тело без признаков жизни спустили на землю сотрудники ГосЧС. На место происшествия также прибыла оперативно-следственная группа.

Причины происшествия неизвестны, проводятся следственные действия.

lb.ua На месте ЧП в Киеве

Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.