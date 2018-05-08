Нож в голову. На вокзале в Киеве совершено жестокое нападение

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На ж/д вокзале в Киеве всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию НИИ Нейрохирургии, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Сделал замечание и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. "Скорая", кома, реанимация. Нож извлечь удалось лишь во время второй операции. Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое. Дышит сам. В НИИ нейрохирургии творят чудеса. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не сообщаются, однако на фото, обнародованных в соцсети, видно, что нож глубоко зашел в череп через ухо.

dtp.kiev.ua Операция по извлечению ножа из головы мужчины

Ранее сообщалось, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу.