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    Киев

    Нож в голову. На вокзале в Киеве совершено жестокое нападение

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    По предварительным данным, мужчина сделал замечание, после чего получил удар ножом в голову. Чтобы извлечь орудие преступления, понадобилось две сложнейшие операции. Пострадавший остается в тяжелом состоянии в реанимации.
    Операция по извлечению ножа из головы мужчины
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На ж/д вокзале в Киеве всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию НИИ Нейрохирургии, сообщает dtp.kiev.ua

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    "Сделал замечание и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. "Скорая", кома, реанимация. Нож извлечь удалось лишь во время второй операции. Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое. Дышит сам. В НИИ нейрохирургии творят чудеса. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

    Подробности инцидента не сообщаются, однако на фото, обнародованных в соцсети, видно, что нож глубоко зашел в череп через ухо. 

    dtp.kiev.ua
    Операция по извлечению ножа из головы мужчины

    Ранее сообщалось, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу.

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