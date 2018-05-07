В Киеве обстреляли Infiniti известного бизнесмена - СМИ

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti бизнесмена Вадима Бермана возле его дома на улице Цитадельной,5/9 в Киеве, сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД.

По словам собеседников издания, машину, простреленную пулями от неизвестного оружия, обнаружил сам владелец около 10:00 в понедельник.

Полиция осматривает место происшествия и разыскивает свидетелей. Устанавливаются также мотивы этого преступления.

Правоохранители неофициально связывают расстрел машины Бермана как предупреждение ему от конкурентов на бензиновом рынке.

Берман является директором фирмы "ТД Весма", которая, по данным из открытых источников, регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Национальной полиции и Государственного управления делами. Она основана в 2002 году с уставным капиталом 16 500 гривен. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Учредителями являются Вадим Берман и Михаил Будник.

Согласно данным "Вестника госзакупок" и системы Рrozorro, компания выиграла тендеров более, чем на 15,5 миллиона гривен, а больше всего заказов было от "Автобазы Государственного управления делами".

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Напомним, вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего был убит местный житель, еще один человек был ранен. Позже местные СМИ выяснили, что убитый — бизнесмен Игорь Пащенко, ранения получил его охранник.