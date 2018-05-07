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    В Киев пришло метеорологическое лето

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    Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что среднесуточная температура воздуха в Киеве с 29 апреля превышает +15 градусов, значит наступило метеорологическое лето.
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киеве 29 апреля завершилась метеорологическая весна и наступило метеорологическое лето, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднесуточная температура воздуха с 29 апреля превышает +15 градусов, это означает наступление метеорологического лета. Так же в начале мая температура воздуха в Киеве побила несколько рекордов.

    Таким образом, метеорологическая весна в этом году началась 24 марта и длилась всего 36 дней, а это почти на месяц меньше климатической нормы.

    В этом году метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. За всю 137-летнюю историю метеонаблюдений в Киеве раньше метеорологическое лето начиналось только в 1996 году — 22 апреля.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом, 2017 году, было зарегистрировано 24 температурных рекорда.

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