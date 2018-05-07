В Киеве произошел переполох из-за похищения ребенка - СМИ

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Жительница Святошинского района Киева увидела, как несколько мужчин затаскивают в автомобиль отчаянно сопротивляющегося и зовущего на помощь мальчика лет десяти.

Свидетельница успела записать номера машины на евробляхах, позвонила в полицию и написала на своей странице в Facebook сообщение с просьбой сделать максимальный репост.

Около часа потребовалось полиции, чтобы обнаружить украденного ребенка. Правоохранители за короткое время проделали огромный объем работы. Уже готовы были объявить план «Перехват», но неожиданно выяснились интересные обстоятельства.

"Благодаря бдительной киевлянке оперативники "пробили" автомобиль похитителей по номерам. Выяснилось, что владелец этого транспортного средства — житель одного из сел Киевской области. Мальчика обнаружили именно в этом селе. Как выяснилось, его никто не похищал. Оказалось, что таким образом… дедушка забрал своего внука в село, куда ребенок просто не хотел ехать. При этом родители мальчика были в курсе", — рассказала "ФАКТАМ" начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила незаконный медицинский реабилитационный центр в Броварах под Киевом, в котором похищали и насильно лечили от нарко- и алкозависимости.