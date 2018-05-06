В центре Киева загорелся ресторан

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Саксаганского в воскресенье пожар возник в одном из ресторанов, сообщает столичное управление ГСЧС Украины.

Известие о возгорании поступило спасателям 6 мая в 10.26, в течение нескольких минут пожарные прибыли на место ЧП.

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"Прибыв в 10:32 к месту происшествия пожарные установили, что пожар возник в заведении общественного питания на 1 этаже 4-этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. В 10:43 пожарные локализовали пожар на площади 3 кв. м, а в 10:47 — ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.

Фото unn.com.ua Пожарный и скорая помощь у входа в загоревшийся ресторан на улице Саксаганского в Киеве

На месте пожара ожоги второй степени получила женщина, которую спасатели передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации.

Причина возникновения пожара в ресторане устанавливается.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в селе Новоселки утром 20 апреля загорелся ресторанный комплекс "Боровик". В ресторане горела крыша площадью 400 квадратный метров.