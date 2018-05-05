В Киеве пытались сжечь припаркованные во дворе многоэтажек автомобили

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева на улице Миропольская едва не сгорели автомобили, которые были припаркованы во дворе у многоэтажки.

"Сегодня, утром, около 6:15 были слышны крики (разборки людей без определенного места жительства) позже произошёл хлопок и возгорание. Были вызваны спец службы для борьбы с огнём. К счастью, удалось избежать пострадавших среди людей. И машины стоящие рядом уцелели. Но это все, благодаря неравнодушным людям, которые изо всех сил пытались включить сигнализацию на близстоящих машинах", — сообщает подробности инцидента dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте пожара в Киеве

Напомним, на улице Кирилловская, 117 в Подольском районе Киева (Куреневка) в ночь на субботу прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45; предварительно, взорвалась граната.

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По данным СМИ, правоохранители установили личность погибшего при взрыве по удостоверению Участника боевых действий (УБД). Мужчина погиб у входа в охранную фирму, его тело изуродовано взрывом и осколками.

Отметим, ранее очевидцы сообщали о двух мощных хлопках на Кирилловской.