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    Мужчина, погибший при взрыве в Киеве, имел при себе удостоверение УБД

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    На улице Кирилловская, 117 в Подольском районе столицы прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Предварительно, взорвалась граната. На месте происшествия было найдено удостоверение Участника боевых действий.
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Личность погибшего при взрыве гранаты на Куреневке в Киеве установили по удостоверению Участника боевых действий (УБД), сообщает "Киев Оперативный". 

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    Как сообщалось, на улице Кирилловская, 117 в Подольском районе столицы прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45 5 мая. Ранее сообщалось, что погибшим оказался бездомный.

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    "Прибыв на место, правоохранители увидели ужасную картину — тело мужчины, которое в прямом смысле разорвало на куски. Без каких-либо шансов на жизнь. По предварительным выводам, взорвалась граната. Личность погибшего была установлена ​​по удостоверению УБД", — говорится в сообщении.

    В то же время, по данным dtp.kiev.ua, мужчина погиб у входа в охранную фирму. 

    dtp.kiev.ua
    Труп мужчины, погибшего при взрыве на Куреневке в Киеве

    "В ночь на 5 мая на улице Кириловская, 117 прогремел взрыв. В результате произошедшего погиб мужчина. Детонация произошла возле входа в здание частных охранных фирм "Морриган" и "Анхур" около 00:46… Никого из прохожих поблизости не было и больше никто не пострадал. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа", — информирует издание.

    Отметим, ранее очевидцы сообщали о двух мощных хлопках на Кирилловской. 

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