Мужчина, погибший при взрыве в Киеве, имел при себе удостоверение УБД

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Личность погибшего при взрыве гранаты на Куреневке в Киеве установили по удостоверению Участника боевых действий (УБД), сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщалось, на улице Кирилловская, 117 в Подольском районе столицы прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45 5 мая. Ранее сообщалось, что погибшим оказался бездомный.

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"Прибыв на место, правоохранители увидели ужасную картину — тело мужчины, которое в прямом смысле разорвало на куски. Без каких-либо шансов на жизнь. По предварительным выводам, взорвалась граната. Личность погибшего была установлена ​​по удостоверению УБД", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным dtp.kiev.ua, мужчина погиб у входа в охранную фирму.

dtp.kiev.ua Труп мужчины, погибшего при взрыве на Куреневке в Киеве

"В ночь на 5 мая на улице Кириловская, 117 прогремел взрыв. В результате произошедшего погиб мужчина. Детонация произошла возле входа в здание частных охранных фирм "Морриган" и "Анхур" около 00:46… Никого из прохожих поблизости не было и больше никто не пострадал. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа", — информирует издание.

Отметим, ранее очевидцы сообщали о двух мощных хлопках на Кирилловской.