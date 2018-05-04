наверх
04.05.201823:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    На Виноградаре в Киеве загорелись знаменитые фруктовые сады

    (обновлено: )1201
    Пожар в садах на Виноградаре виден за несколько километров. Местные жители не исключают, что возгорание может быть связано с недавними митингами на улице маршала Гречко.
    Пожар в садах на Виноградаре в Киеве
    Громадська Варта Виноградар

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В пятницу вечером, 4 мая, на жилмассиве Виноградарь в Подольском районе Киева произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица", сообщила Наталья Сташкова на странице "Громадська Варта Виноградарь" в Facebook.

    Пожар в одесском парке Горького
    Таймер
    Пожар в парке Одессы: столб дыма виден за километры

    Пожар в садах на Виноградаре виден за несколько километров. При этом очевидцы сообщают, что на место происшествия быстро прибыли пожарные.

    Читайте также — Возгорание в Балаклее: подробности

    "Горят сейчас сады! Пожарные уже работают, спасибо им за оперативность! Интересно, это как-то связано с митингами?" — написала Сташкова.

    Она не уточнила, где именно произошло возгорание, однако, судя по опубликованным фото, пожар возник со стороны улицы маршала Гречко.

    Громадська Варта Виноградар
    Пожар в садах на Виноградаре в Киеве

    На днях местные жители — работники агрокомбината "Пуща-Водица" перекрывали ул. Гречко, требуя решить их жилищные проблемы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинские военные близ Дебальцево
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе