На Виноградаре в Киеве загорелись знаменитые фруктовые сады

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В пятницу вечером, 4 мая, на жилмассиве Виноградарь в Подольском районе Киева произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица", сообщила Наталья Сташкова на странице "Громадська Варта Виноградарь" в Facebook.

Пожар в садах на Виноградаре виден за несколько километров. При этом очевидцы сообщают, что на место происшествия быстро прибыли пожарные.

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"Горят сейчас сады! Пожарные уже работают, спасибо им за оперативность! Интересно, это как-то связано с митингами?" — написала Сташкова.

Она не уточнила, где именно произошло возгорание, однако, судя по опубликованным фото, пожар возник со стороны улицы маршала Гречко.

Громадська Варта Виноградар Пожар в садах на Виноградаре в Киеве

На днях местные жители — работники агрокомбината "Пуща-Водица" перекрывали ул. Гречко, требуя решить их жилищные проблемы.