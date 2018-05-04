Кличко анонсировал подорожание проезда

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стоимость проезда в киевском общественном транспорте повысится, процесс расчетов находится на финальном этапе.

"Нам необходимо делать все для того, чтобы транспортная инфраструктура существовала. Необходимо строить метро, повышать заработные платы водителям. А на сегодняшний день у нас существует проблема – более полутысячи вакансий не заполнены водителями автобусов. И вместо того, чтобы работать день через три, они вынуждены работать день через два. Мы нуждаемся в качественных водителях", — заявил он в эфире Newsone.

По словам Кличко, задача власти – не получать прибыль, а "сделать все, чтобы транспортная инфраструктура продолжала функционировать".

"К большому сожалению, мы вынуждены поднять цену на проезд. Но мы сохраняем льготы", — заключил мэр.

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Ранее СМИ предупредили, что Киеву грозит транспортный коллапс, так как многие сотрудники "Киевпасстранса" и "Киевского метрополитена" увольняются из-за низкой заработной платы и уезжают на заработки в Европу.